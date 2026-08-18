Rezekinya Terus Terbuka, 8 Weton Ini Disebut Punya Potensi Memutus Rantai Kemiskinan

seseorang yang lepas dari belenggu kemelaratan. (Freepik/romeo22)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga urusan rezeki.
Primbon Jawa menggambarkan bahwa setiap weton mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki sifat pekerja keras, pandai membangun hubungan, berani mengambil risiko, hingga cermat dalam mengelola peluang.
Karena itulah, sejumlah weton dipercaya mempunyai kemampuan untuk keluar dari kondisi sulit dan perlahan membangun kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki potensi kuat untuk mengubah keadaan ekonomi.
Tentu saja, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, keputusan finansial, pendidikan, serta kondisi kehidupan tetap memiliki peran besar.
Berikut delapan weton yang dimaksud.
Senin Legi dipercaya mempunyai karakter yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Saat satu jalan tertutup, mereka cenderung berusaha mencari alternatif lain.
Mereka juga dianggap memiliki kemampuan membaca kesempatan yang muncul di sekitarnya. Sikap fleksibel tersebut membuat mereka relatif mudah beradaptasi ketika kondisi kehidupan mengalami perubahan.
Dalam urusan finansial, karakter tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kegagalan bukan berarti akhir dari perjalanan.
Pesan finansial: Jangan takut memulai kembali ketika rencana pertama gagal. Evaluasi kesalahan, lalu cari jalan yang lebih tepat.
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Jawa Pos
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