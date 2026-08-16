Keuangan Sulit Goyah! 7 Weton yang Diprediksi Punya Jalan Rezeki Panjang dan Stabil

seseorang yang kucuran rezekinya tak tersendat./Freepik.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.
Bagi masyarakat yang masih mempercayai Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali karakter seseorang. Kombinasi tersebut juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga kondisi rezeki.
Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang dipercaya mempunyai kemampuan menjaga kestabilan finansial. Mereka dianggap mampu melewati masa sulit tanpa kehilangan seluruh sumber penghasilan.
Dalam pandangan tersebut, kekuatan mereka bukan semata-mata berasal dari keberuntungan. Karakter seperti ketekunan, kemampuan membaca peluang, pandai mengatur pengeluaran, serta luasnya relasi juga disebut menjadi pendukung kehidupan yang lebih mapan.
Berikut tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut mempunyai kecenderungan rezeki dan keuangan yang stabil, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon.
Pemilik weton Sabtu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
Karakter tersebut dianggap menjadi keuntungan ketika berhadapan dengan masalah finansial. Saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu, mereka tidak mudah panik dan lebih memilih menyusun langkah secara terukur.
Kemampuan menyusun prioritas juga membuat mereka dipercaya mampu menjaga aset maupun tabungan. Dalam penafsiran tradisional, Sabtu Kliwon disebut memiliki peluang untuk mempertahankan kondisi finansial meskipun menghadapi berbagai perubahan.
Rabu Wage sering dikaitkan dengan kecerdasan dalam melihat kesempatan. Mereka disebut memiliki kemampuan membaca situasi dan memahami kapan harus bergerak.
Ketika satu sumber pemasukan mengalami hambatan, pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah. Mereka akan mencari alternatif lain agar kondisi ekonomi tetap berjalan.
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Jawa Pos
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