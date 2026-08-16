Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Konon Sulit Disakiti, 5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Energi Batin yang Istimewa

&nbsp;ilustrasi pantang dihina (Freepik) - Image

&nbsp;ilustrasi pantang dihina (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton dikenal sebagai perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi Primbon Jawa, setiap weton juga dipercaya mempunyai karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dianggap memiliki pembawaan lembut, ada pula yang disebut mempunyai wibawa serta kekuatan batin lebih menonjol.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap mempunyai perlindungan spiritual. Orang dengan weton tersebut dipercaya mampu menghadapi energi negatif dan perlakuan buruk dari orang lain.

Dalam kepercayaan tersebut, seseorang yang menyakiti atau merendahkan mereka diyakini dapat menghadapi konsekuensi sebagai bentuk keseimbangan atau karma. Namun, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran tradisional, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Berikut lima weton yang disebut memiliki aura batin kuat, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Kamis Legi – Pribadi Lembut dengan Batin yang Kuat

Kamis Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki hati tulus, sabar, serta mampu menjaga tutur kata ketika berhadapan dengan orang lain.

Pembawaannya yang tenang membuat mereka sering dianggap mampu menciptakan suasana nyaman di sekitarnya. Meski terlihat lembut, menurut kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Legi memiliki keteguhan batin yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Mereka cenderung tidak terburu-buru membalas perlakuan buruk. Ketika menghadapi masalah, pemilik weton ini lebih memilih menenangkan diri dan membiarkan persoalan berjalan sesuai waktunya.

Dalam kepercayaan tradisional, sikap tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep keseimbangan energi. Perbuatan buruk yang ditujukan kepada mereka dipercaya dapat kembali kepada pelakunya.

2. Selasa Pon – Tegas dan Peka Membaca Sikap Orang

Pemilik weton Selasa Pon dikenal memiliki karakter tegas, jujur, dan konsisten. Mereka biasanya tidak terlalu menyukai sikap berbelit-belit dan lebih senang menyampaikan sesuatu secara langsung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lahir dengan Karisma Kuat, 4 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan - Image
Zodiak

Lahir dengan Karisma Kuat, 4 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.01 WIB

Punya Naluri Bisnis Kuat, 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menemukan Jalan Menuju Kemakmuran - Image
Zodiak

Punya Naluri Bisnis Kuat, 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menemukan Jalan Menuju Kemakmuran

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.57 WIB

Tak Sekadar Kaya Materi, 8 Weton Ini Disebut Memiliki Balungan Sugih dalam Primbon Jawa - Image
Zodiak

Tak Sekadar Kaya Materi, 8 Weton Ini Disebut Memiliki Balungan Sugih dalam Primbon Jawa

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.54 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore