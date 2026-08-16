Konon Sulit Disakiti, 5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Energi Batin yang Istimewa

ilustrasi pantang dihina (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton dikenal sebagai perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi Primbon Jawa, setiap weton juga dipercaya mempunyai karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dianggap memiliki pembawaan lembut, ada pula yang disebut mempunyai wibawa serta kekuatan batin lebih menonjol.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap mempunyai perlindungan spiritual. Orang dengan weton tersebut dipercaya mampu menghadapi energi negatif dan perlakuan buruk dari orang lain.
Dalam kepercayaan tersebut, seseorang yang menyakiti atau merendahkan mereka diyakini dapat menghadapi konsekuensi sebagai bentuk keseimbangan atau karma. Namun, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran tradisional, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Berikut lima weton yang disebut memiliki aura batin kuat, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.
Kamis Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki hati tulus, sabar, serta mampu menjaga tutur kata ketika berhadapan dengan orang lain.
Pembawaannya yang tenang membuat mereka sering dianggap mampu menciptakan suasana nyaman di sekitarnya. Meski terlihat lembut, menurut kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Legi memiliki keteguhan batin yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Mereka cenderung tidak terburu-buru membalas perlakuan buruk. Ketika menghadapi masalah, pemilik weton ini lebih memilih menenangkan diri dan membiarkan persoalan berjalan sesuai waktunya.
Dalam kepercayaan tradisional, sikap tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep keseimbangan energi. Perbuatan buruk yang ditujukan kepada mereka dipercaya dapat kembali kepada pelakunya.
Pemilik weton Selasa Pon dikenal memiliki karakter tegas, jujur, dan konsisten. Mereka biasanya tidak terlalu menyukai sikap berbelit-belit dan lebih senang menyampaikan sesuatu secara langsung.
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Jawa Pos
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