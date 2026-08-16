Tak Kenal Kekurangan, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Lancar hingga Hari Tua

Weton kaya sampai tua dan keberuntungan sepanjang masa kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga perjalanan rezeki seseorang.
Dalam berbagai tafsir primbon, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang kehidupan yang mapan. Mereka disebut mempunyai karakter yang mendukung kestabilan finansial, mulai dari pekerja keras, pandai mengatur keuangan, hingga memiliki kemampuan melihat peluang.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keberuntungan dan potensi kemakmuran hingga usia tua.
Senin Wage memiliki jumlah neptu delapan. Dalam tafsir yang digunakan sumber tersebut, weton ini dikaitkan dengan karakter yang kuat dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani kehidupan.
Pemilik weton Senin Wage disebut memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Mereka cenderung bersungguh-sungguh ketika mengerjakan pekerjaan dan berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya.
Walaupun dikenal cukup sensitif dan mudah tersulut ketika merasa harga dirinya terusik, mereka juga dianggap memiliki jiwa sportif.
Dalam urusan rezeki, Senin Wage dipercaya mempunyai jalan penghidupan yang relatif lancar. Kegigihan dan kemauan untuk bekerja menjadi salah satu modal yang membuat mereka diyakini mampu mempertahankan kemapanan hingga usia lanjut.
Selasa Legi juga mempunyai neptu delapan. Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu membawa suasana positif kepada lingkungan di sekitarnya.
Mereka dikenal mudah bergaul dan mempunyai sifat bersahabat. Di sisi lain, pemilik Selasa Legi disebut cukup peka terhadap ucapan maupun perlakuan orang lain sehingga terkadang mudah tersinggung.
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Jawa Pos
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