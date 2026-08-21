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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 22.48 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan Pisces Jumat 21 Agustus 2026, Investasi Properti Jangan Terburu-buru

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Sektor keuangan Pisces pada Jumat, 21 Agustus 2026, membutuhkan sikap lebih hati-hati, terutama ketika berhadapan dengan keputusan investasi bernilai besar.

Peluang properti mungkin terlihat menarik, tetapi Pisces sebaiknya tidak langsung tergoda sebelum memahami seluruh risiko dan konsekuensinya.

Keputusan finansial yang menyangkut dana dalam jumlah besar membutuhkan pertimbangan matang.

Berikut ramalan zodiak keuangan Pisces yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Pisces mungkin melihat investasi properti sebagai pilihan yang menjanjikan untuk jangka panjang. Meski begitu, jangan menganggap setiap aset pasti menghasilkan keuntungan hanya karena memiliki lokasi atau harga yang terlihat menarik.

Jika menemukan properti yang ingin dibeli, periksa berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Kondisi bangunan, status dokumen, lokasi, biaya perawatan, pajak, hingga biaya tambahan lainnya perlu diperhitungkan.

Kemampuan finansial pribadi juga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai pembelian aset dalam jumlah besar justru membuat tabungan terkuras atau kebutuhan sehari-hari menjadi terganggu.

Pisces juga perlu berhati-hati jika mendapatkan tekanan dari pihak lain. Tawaran dengan kalimat seperti kesempatan terbatas atau harus segera diambil bukan alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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