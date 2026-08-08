3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Uang di Tabungan Siap-Siap Menggunung

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 dikatakan akan menjadi periode penuh rezeki.

Bagi orang-orang yang beruntung, sepanjang tahun bisa menjadi waktu emas untuk mengumpulkan banyak materi.

Kerezekian dari pihak-pihak yang beruntung ini dimungkinkan terbuka dengan lapang sehingga mudah untuk mengumpulkan kekayaan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan kerezekiannya baik di tahun 2026 saat uang di tabungan bisa tiba-tiba digunakan.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pahing dikenal memiliki semangat dan daya juang yang tinggi.

Di tahun 2026 ini mereka dimungkinkan memperoleh banyak pundi-pundi rupiah dari tempat mata pencaharian.