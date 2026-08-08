Tak Mudah Kekurangan, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki yang Kuat

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki peluang rezeki lebih besar.

Beberapa weton bahkan disebut sebagai “weton emas” karena diyakini mempunyai kemampuan dalam membaca kesempatan dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai.

Kepercayaan tersebut tentunya bukan jaminan bahwa seseorang akan otomatis kaya. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara mengelola keuangan tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat, seperti dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon.

1. Rabu Pon Rabu Pon termasuk salah satu weton yang dalam Primbon Jawa dikaitkan dengan keberuntungan. Weton ini disebut berada dalam naungan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan, yang dipercaya membawa pengaruh baik terhadap kehidupan.

Pemilik weton Rabu Pon digambarkan memiliki kemampuan melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya. Mereka juga dianggap mampu memanfaatkan peluang dengan baik sehingga berpotensi memperoleh hasil yang menguntungkan.

Karakter tersebut membuat Rabu Pon kerap dimasukkan ke dalam kategori weton yang memiliki peruntungan duniawi cukup kuat.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing juga disebut mempunyai jalan rezeki yang luas. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Waseso Segoro dan Gigis Bumi.