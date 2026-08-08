Rezeki Langit Sejak Lahir, 9 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup Penuh Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, termasuk urusan rezeki.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya. Kepercayaan tersebut biasanya dikaitkan dengan kombinasi hari kelahiran, pasaran, serta nilai neptu yang dimiliki.

Istilah “rezeki langit” dalam pembahasan ini bukan berarti seseorang akan otomatis menjadi kaya tanpa usaha. Sebaliknya, kepercayaan tersebut lebih menggambarkan adanya karakter, peluang, dan kemudahan tertentu yang diyakini menyertai pemilik weton.

Berikut sembilan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki potensi rezeki istimewa sejak lahir, dirangkum dari kanal YouTube Panggilan Leluhur.

1. Rabu Kliwon Rabu Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, hasil perpaduan nilai hari Rabu dan pasaran Kliwon.

Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter tenang dan cenderung berhati-hati ketika menentukan pilihan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Sikap tersebut membuat Rabu Kliwon sering dipercaya menjadi tempat meminta pendapat. Dalam pekerjaan, mereka juga dikenal memiliki tanggung jawab dan kemauan menyelesaikan tugas sampai tuntas.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, peluang finansial mereka dapat berkembang melalui ketekunan, perencanaan yang matang, serta kemampuan melihat kesempatan yang belum disadari orang lain.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon juga memiliki neptu 14. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter pendiam, tetapi mempunyai daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian.