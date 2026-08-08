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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 22.05 WIB

8 Weton dengan Julukan Mahkota Emas, Dipercaya Punya Keberuntungan Finansial

Ilustrasi weton bermahkota emas yang rezekinya tak pernah putus (freepik) - Image

Ilustrasi weton bermahkota emas yang rezekinya tak pernah putus (freepik)

JawaPos.com – Weton merupakan salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk mengenali karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Dalam Primbon Jawa, weton dihitung berdasarkan kombinasi hari kelahiran dan lima pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.

Dari berbagai kombinasi tersebut, terdapat sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Salah satunya adalah kelompok yang disebut sebagai weton bermahkota emas. Istilah tersebut menggambarkan sosok yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat terhadap peluang, keberuntungan, dan kemakmuran.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang disebut bermahkota emas menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Legi

Kamis Legi digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai wibawa, kecerdasan, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah memperoleh kepercayaan, termasuk ketika terlibat dalam pekerjaan maupun kegiatan usaha.

Peluang finansial juga dipercaya dapat muncul melalui relasi, kerja sama, hingga jaringan pertemanan yang terus berkembang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut membuat Kamis Legi termasuk weton yang memiliki potensi keberuntungan kuat dalam urusan rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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