Tak Mudah Goyah, 5 Zodiak Ini Punya Mental Kuat Hadapi Tekanan

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah merasa tertekan, tetapi ada pula yang mampu tetap tenang dan mencari jalan keluar meski berada dalam situasi sulit.
Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Dari 12 zodiak, terdapat beberapa yang dianggap mempunyai ketahanan mental lebih kuat dibandingkan lainnya.
Kekuatan mental tidak selalu berarti seseorang tidak pernah mengalami rasa takut, kecewa, atau terpuruk. Ketangguhan justru dapat terlihat dari kemampuan mengendalikan emosi, menghadapi kesulitan, serta kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.
Dilansir AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter tangguh dan relatif mampu menghadapi tekanan kehidupan.
1. Capricorn
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius dalam mengejar tujuan. Mereka cenderung memiliki disiplin tinggi dan tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi targetnya.
Ketika menghadapi hambatan, Capricorn biasanya memilih bertahan dan menyelesaikan masalah secara perlahan. Sikap realistis serta kesediaan bekerja keras membuat mereka dianggap mempunyai daya tahan mental yang kuat.
2. Sagitarius
Sagitarius memiliki karakter optimistis dan senang mencoba pengalaman baru. Situasi yang tidak pasti justru dapat menjadi tantangan yang menarik bagi mereka.
Pandangan positif membuat Sagitarius tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi masalah. Mereka cenderung melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru.
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