Pilih Satu Bidak Catur, Ungkap Kekuatan Terbesar Anda Saat Menghadapi Tekanan

Pilihan bidak catur ungkap kekuatan yang bisa Anda andalkan saat berada di bawah tekanan. (Instagram psych.whiz)
JawaPos.com - Lebih sulit mengetahui kekuatan daripada kelemahan diri. Padahal kekuatan diri yang bisa menyelamatkan Anda di masa-masa sulit.
Tapi, bidak catur yang dilansir JawaPos.com dari psych.whiz pada Kamis (6/8) dinilai dapat memberikan Anda wawasan tentang kekuatan diri yang dapat Anda andalkan saat berada di bawah tekanan. Jadi, pilihlah salah satu!.
1. Raja
Saat tekanan meningkat, ketenangan dan kestabilan emosi-lah yang Anda andalkan, karena itu kekuatan terbesar Anda.
Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena orang lain panik.
Mungkin orang lain mengira ketenangan Anda ini sebagai sikap pasif.
Padahal kenyataannya ini adalah cara Anda melindungi hal-hal penting sebelum bertindak.
Anda percaya bahwa bertahan melewati badai lebih penting daripada sekadar memenangkan situasi sesaat.
2. Ratu
Saat menghadapi tekanan, pikiran Anda akan langsung mencari segala kemungkinan solusi alih-alih bertanya 'apa masalahnya?'.
Ini berkat kemampuan beradaptasi Anda lebih cepat dari perubahan itu sendiri. Jadi, itulah yang Anda andalkan.
Anda secara alami mengambil kendali di dalam konflik, meski Anda tidak menyadarinya.
Di saat orang lain kewalahan, Anda justru tampil prima karena kompleksitas situasi memberi Anda energi, bukan rasa takut.
3. Benteng
Cara Anda menghadapi tekanan ialah dengan menciptakan struktur di tengah situasi yang tampak kacau bagi orang lain.
Jadi, semakin hidup terasa tidak pasti, Anda akan semakin mengandalkan rutinitas, rencana yang jelas, dan tindakan yang dapat diandalkan.
Anda sulit dimanipulasi karena jarang meninggalkan prinsip saat stres melanda.
Stabilitas Anda ini sering kali menjadi sumber kepercayaan diri bagi orang lain.
4. Menteri atau Gajah
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