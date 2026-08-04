5 Zodiak yang Mudah Panik Saat Bekerja di Bawah Tekanan, Terlalu Memikirkan Kesalahan Kecil

JawaPos.com-Terkadang, kelima zodiak berikut ini cenderung kesulitan untuk mengontrol serangan panik di dalam diri mereka.

Kelima zodiak ini termasuk orang yang mudah overthinking, selalu diliputi rasa cemas, dan gugup saat menghadapi situasi baru.

Rasa panik yang mereka alami dapat berujung pada stres berkepanjangan yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi kondisi mental dan fisik.

Berdasarkan ulasan dari pakar astrolog, yang dikutip dari laman yourtango.com pada (04/08) berikut adalah lima zodiak yang mudah panik saat melakukan aktivitas atau pekerjaan di bawah tekanan.

Leo

Leo menetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri. Mereka tahu bahwa dirinya dihargai oleh banyak orang. Namun, saat ada yang mengancam reputasi mereka, leo cenderung mudah panik. Tekanan besar yang mereka rasakan membuat leo overthinking karena hal-hal kecil yang berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka.

Gemini

Gemini mudah gelisah saat ada kabar buruk. Mereka terlalu sering overthinking pada sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka terlalu fokus memikirkan kemungkinan terburuk di masa depan sampai terkadang mengabaikan masalah yang sedang berlangsung saat ini.

Aries

Aries memiliki kebiasaan membesarkan masalah-masalah sepele. Mereka cenderung panik dengan berbagai risiko dan membayangkan berbagai skenario terburuk. Cara terbaik bagi aries agar tidak overthinking adalah dengan cara mengalihkan pikiran melalui aktivitas fisik.

Pisces

Pisces sering menyalahkan diri sendiri dan terus mengingat berbagai kesalahan kecil. Mereka mudah memaklumi kesalahan orang lain, namun justru sulit percaya bahwa kesalahan yang mereka buat dapat dimaafkan. Pisces sebaiknya fokus mencari solusi daripada terus menerus menyalahkan diri sendiri.

Virgo