5 Zodiak yang Mudah Panik Saat Bekerja di Bawah Tekanan, Terlalu Memikirkan Kesalahan Kecil

Ilustrasi panik/Magnific
JawaPos.com-Terkadang, kelima zodiak berikut ini cenderung kesulitan untuk mengontrol serangan panik di dalam diri mereka.
Kelima zodiak ini termasuk orang yang mudah overthinking, selalu diliputi rasa cemas, dan gugup saat menghadapi situasi baru.
Rasa panik yang mereka alami dapat berujung pada stres berkepanjangan yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi kondisi mental dan fisik.
Berdasarkan ulasan dari pakar astrolog, yang dikutip dari laman yourtango.com pada (04/08) berikut adalah lima zodiak yang mudah panik saat melakukan aktivitas atau pekerjaan di bawah tekanan.
Leo
Leo menetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri. Mereka tahu bahwa dirinya dihargai oleh banyak orang. Namun, saat ada yang mengancam reputasi mereka, leo cenderung mudah panik. Tekanan besar yang mereka rasakan membuat leo overthinking karena hal-hal kecil yang berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka.
Gemini
Gemini mudah gelisah saat ada kabar buruk. Mereka terlalu sering overthinking pada sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka terlalu fokus memikirkan kemungkinan terburuk di masa depan sampai terkadang mengabaikan masalah yang sedang berlangsung saat ini.
Aries
Aries memiliki kebiasaan membesarkan masalah-masalah sepele. Mereka cenderung panik dengan berbagai risiko dan membayangkan berbagai skenario terburuk. Cara terbaik bagi aries agar tidak overthinking adalah dengan cara mengalihkan pikiran melalui aktivitas fisik.
Pisces
Pisces sering menyalahkan diri sendiri dan terus mengingat berbagai kesalahan kecil. Mereka mudah memaklumi kesalahan orang lain, namun justru sulit percaya bahwa kesalahan yang mereka buat dapat dimaafkan. Pisces sebaiknya fokus mencari solusi daripada terus menerus menyalahkan diri sendiri.
Virgo
Virgo mudah panik saat rencana yang mereka bayangkan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Mereka perlu belajar untuk mengelola stres dan kecemasan dengan cara yang lebih sehat, supaya tidak mudah terjebak di dalam kepanikan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut