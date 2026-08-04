Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.31 WIB

5 Zodiak yang Mudah Panik Saat Bekerja di Bawah Tekanan, Terlalu Memikirkan Kesalahan Kecil

Ilustrasi panik/Magnific - Image

Ilustrasi panik/Magnific

JawaPos.com-Terkadang, kelima zodiak berikut ini cenderung kesulitan untuk mengontrol serangan panik di dalam diri mereka.

Kelima zodiak ini termasuk orang yang mudah overthinking, selalu diliputi rasa cemas, dan gugup saat menghadapi situasi baru.

Rasa panik yang mereka alami dapat berujung pada stres berkepanjangan yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi kondisi mental dan fisik.

Berdasarkan ulasan dari pakar astrolog, yang dikutip dari laman yourtango.com pada (04/08) berikut adalah lima zodiak yang mudah panik saat melakukan aktivitas atau pekerjaan di bawah tekanan.

Leo menetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri. Mereka tahu bahwa dirinya dihargai oleh banyak orang. Namun, saat ada yang mengancam reputasi mereka, leo cenderung mudah panik. Tekanan besar yang mereka rasakan membuat leo overthinking karena hal-hal kecil yang berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka.

Gemini mudah gelisah saat ada kabar buruk. Mereka terlalu sering overthinking pada sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka terlalu fokus memikirkan kemungkinan terburuk di masa depan sampai terkadang mengabaikan masalah yang sedang berlangsung saat ini.

Aries memiliki kebiasaan membesarkan masalah-masalah sepele. Mereka cenderung panik dengan berbagai risiko dan membayangkan berbagai skenario terburuk. Cara terbaik bagi aries agar tidak overthinking adalah dengan cara mengalihkan pikiran melalui aktivitas fisik. 

Pisces sering menyalahkan diri sendiri dan terus mengingat berbagai kesalahan kecil. Mereka mudah memaklumi kesalahan orang lain, namun justru sulit percaya bahwa kesalahan yang mereka buat dapat dimaafkan. Pisces sebaiknya fokus mencari solusi daripada terus menerus menyalahkan diri sendiri.

Virgo mudah panik saat rencana yang mereka bayangkan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Mereka perlu belajar untuk mengelola stres dan kecemasan dengan cara yang lebih sehat, supaya tidak mudah terjebak di dalam kepanikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
7 Alasan Tekanan Sosial yang Membuat Orang Tetap Berada dalam Hubungan Toxic Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Tekanan Sosial yang Membuat Orang Tetap Berada dalam Hubungan Toxic Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.40 WIB

Memiliki Mental Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Tetap Produktif Saat Berada di Bawah Tekanan - Image
Zodiak

Memiliki Mental Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Tetap Produktif Saat Berada di Bawah Tekanan

Minggu, 12 Juli 2026 | 23.40 WIB

Punya Mental Baja, 4 Shio Ini Tahan Bekerja di Bawah Tekanan Tinggi - Image
Zodiak

Punya Mental Baja, 4 Shio Ini Tahan Bekerja di Bawah Tekanan Tinggi

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore