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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.51 WIB

8 Fakta dan Mitos Kepribadian Unik Zodiak Aquarius Menurut Astrologi

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak Aquarius dikenal sebagai simbol keunikan dan pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang.

Banyak fakta menarik sekaligus mitos keliru yang melekat pada kepribadian zodiak Aquarius selama ini.

Astrologi menjelaskan bahwa karakter Aquarius jauh lebih kompleks dibandingkan kesan pertama yang terlihat.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (7/8), dijelaskan mengenai fakta dan mitos zodiak Aquarius secara lengkap menurut astrologi..

1. Selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain

Mereka dikenal sebagai pribadi inovatif yang selalu melihat peluang di tengah keterbatasan yang ada.

Ketika orang lain memilih menyerah, mereka justru menemukan jalan lain untuk terus melangkah maju.

Kegigihan dalam memandang dunia dari sudut berbeda ini membuat mereka menginspirasi banyak orang di sekitarnya.

Mereka bahkan sering tidak menyadari besarnya pengaruh yang diberikan kepada orang-orang terdekatnya.

Kedekatan dengan mereka biasanya membuat seseorang ikut terdorong untuk berpikir lebih terbuka dan berani.

Editor: Hanny Suwindari
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