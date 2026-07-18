10 Fakta Bersejarah Final Piala Dunia FIFA yang Jarang Diketahui Penggemar Sepak Bola Dunia

JawaPos.com – Menjelang final Piala Dunia FIFA 2026, berbagai kisah bersejarah kembali menjadi sorotan karena telah mewarnai perjalanan laga puncak turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Berikut 10 fakta luar biasa yang patut diketahui setiap penggemar sepak bola sebelum pertandingan final digelar, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7).

1. Brasil Juara dengan Seragam Darurat

Pada final Piala Dunia 1958, Brasil terpaksa mengenakan seragam biru yang dibeli dari toko lokal karena kesamaan warna dengan tuan rumah Swedia. Seragam tersebut kemudian menjadi bagian dari sejarah saat Brasil meraih gelar juara dunia pertamanya.

2. Juara Dunia yang Tidak Mengingat Final

Gelandang Jerman, Christoph Kramer, mengalami gegar otak saat final Piala Dunia 2014 melawan Argentina. Ia mengaku tidak mengingat jalannya pertandingan meski timnya berhasil menjadi juara.

3. Trofi Asli Memiliki Aturan Khusus