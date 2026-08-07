6 Zodiak yang Paling Inisiatif, Paling Termotivasi untuk Mengambil Langkah Pertama

JawaPos.com - Ada beberapa zodiak yang memiliki sifat tanggap dan mau berinisiatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain.

Menurut astrologi, karakter, kemampuan, dan bakat alami seseorang seringkali dipengaruhi dengan zodiaknya.

Jadi tidak heran bahwa, seringkali ada zodiak yang memiliki motivasi tinggi dan lebih mudah untuk mengambil peran utama sebagai seorang pemimpin.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (07/08) berikut enam zodiak yang termotivasi untuk selalu mengambil langkah pertama, lebih dulu dibandingkan dengan kebanyakan orang.

Aries

Aries buka tipe orang yang hanya berdiri di pinggir dan menyaksikan orang lain mengambil resiko serta meraih kesuksesan. Aries ingin menjadi pihak yang mengambil inisiatif dan menciptakan peluangnya sendiri.

Semakin sering mereka keluar dari zona nyaman, maka semakin berkembang pula kemampuan yang dimilikinya. Bagi aries, hal baru bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan tantangan yang membuat mereka semakin bersemangat.

Sagittarius

Sagittarius gemar menetapkan tujuan, dan melakukan apapun supaya tetap fokus serta termotivasi. Kecerdasan mereka yang membuat sagittarius mampu melihat tantangan maupun peluang yang mungkin baru akan muncul di masa depan.

Mereka senang menghadapi tantangan baru, bahkan tidak ragu menciptakan tantangan tersebut untuk diri sendiri.

Aquarius

Aquarius berinisiatif mengikuti perkembangan terbaru di bidang yang mereka tekuni dan terus menambah pengetahuan meskipun tidak diwajibkan.