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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.50 WIB

5 Zodiak Paling Ceroboh dan Sembrono dalam Bertindak Menurut Astrologi

Zodiak paling ceroboh dan sembrono dalam bertindak menurut astrologi./Magnific/ magnific - Image

Zodiak paling ceroboh dan sembrono dalam bertindak menurut astrologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam mempertimbangkan risiko sebelum bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa zodiak dikenal sangat ceroboh dan cenderung bertindak tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi.

Astrologi menjelaskan bahwa sikap sembrono ini muncul dari dorongan impulsif dan keinginan hidup di saat ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (7/8), dijelaskan mengenai lima zodiak paling ceroboh menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries memang tidak mengejutkan bila disebut sebagai salah satu zodiak paling ceroboh dalam astrologi.

Sifat impulsif dan tidak sabaran menjadi dua karakter utama yang paling menonjol pada mereka.

Mereka sering bertindak tanpa terlebih dahulu memikirkan konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil.

Semangat dan energi besar yang mereka miliki patut diakui sebagai salah satu kekuatan mereka.

Aries tidak takut mengambil risiko dalam berbagai keputusan yang mereka jalani sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
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