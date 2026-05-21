6 Zodiak Paling Inisiatif, Tidak Takut untuk Terlibat Duluan Dalam Segala Situasi

JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak akan ragu mengambil inisiatif dan langkah pertama, di dalam segala aspek.
Tindakan yang mereka lakukan murni tergerak dari dalam hati. Enam zodiak berikut juga dikenal lebih sering melakukan first move dibanding kebanyakan zodiak lainnya.
Mereka berani mengambil langkah awal lebih dulu ketika sudah yakin perasaannya. Mengutip informasi dari laman collective.world berikut enam zodiak yang tidak takut terlibat lebih dulu.
Capricorn
Capricorn selalu menunggu seseorang yang mendekati mereka duluan. Mereka langsung memiliki firasat kuat sejak awal. Jika mereka sedang mengejar anda, pastinya anda akan sadar.
Sagittarius
Sagittarius memang menikmati momen PDKT, tetapi mereka tahu seseorang harus menyukai mereka terlebih dahulu. Sagittarius akan memberikan pendekatan yang berani, jika semuanya sudah jelas dan pasti.
Aries
Aries akan segera mengambil kesempatan untuk terjun langsung saat mereka tertarik pada anda. Kepribadian mereka yang antusias membuat aries bisa membuat first move.
Leo
Kemungkinan besar leo akan membuat first move untuk menarik perhatian anda. Leo bukanlah tipe yang menyembunyikan perasaan, jadi jika mereka tertarik pada anda dalam bentuk apapun, mereka akan memastikan anda menyadarinya.
Taurus
Taurus terlihat pendiam bagi sebagian orang, tapi mereka tidak pernah takut menghubungi seseorang saat merasa tertarik. Mereka membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa langkah mereka memang tepat. Mereka tidak akan keberatan melakukan first move.
Gemini
Gemini tidak takut memulai koneksi. Mereka juga tidak ragu memulai flirting untuk mengajak anda pergi berkencan. Gemini cenderung suka memulai sesuatu dan selalu menuntaskannya.
