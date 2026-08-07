Dipercaya Penuh Berkah, 6 Shio Ini Disebut Bisa Membawa Perubahan Positif bagi Keluarga

shio anak pembawa berkah yang konon mengangkat rezeki keluarga./Freepik/ cookie_studio
JawaPos.com – Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Tiongkok, kelahiran seorang anak sering dianggap membawa perubahan besar dalam perjalanan hidup keluarga.
Selain menjadi sumber kebahagiaan, beberapa shio tertentu dipercaya memiliki energi positif yang dapat membawa keberuntungan, keharmonisan, serta membuka peluang baru bagi orang-orang di sekitarnya.
Meski kepercayaan tentang shio tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dalam budaya Tionghoa simbol-simbol tersebut masih sering digunakan sebagai gambaran karakter, harapan, dan doa baik bagi seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio anak yang dipercaya membawa keberkahan dan meningkatkan peluang rezeki keluarga.
Dalam budaya Tiongkok, Naga menjadi simbol kekuatan, kejayaan, dan keberhasilan.
Anak yang lahir dengan shio Naga sering digambarkan memiliki karakter percaya diri, berjiwa pemimpin, serta mempunyai semangat besar untuk mencapai tujuan.
Menurut kepercayaan tradisional, kehadiran sosok bershio Naga dapat membawa suasana baru dalam keluarga.
Orang tua yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan dipercaya mendapatkan peluang baru setelah kelahiran anak bershio ini, baik dalam pekerjaan maupun usaha.
Ketika tumbuh dewasa, anak bershio Naga diyakini mampu meraih pencapaian yang membanggakan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya.
Kuda melambangkan semangat, kebebasan, dan kemampuan bergerak maju.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan