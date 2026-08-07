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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.26 WIB

Dipercaya Penuh Berkah, 6 Shio Ini Disebut Bisa Membawa Perubahan Positif bagi Keluarga

shio anak pembawa berkah yang konon mengangkat rezeki keluarga./Freepik/ cookie_studio - Image

shio anak pembawa berkah yang konon mengangkat rezeki keluarga./Freepik/ cookie_studio

JawaPos.com – Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Tiongkok, kelahiran seorang anak sering dianggap membawa perubahan besar dalam perjalanan hidup keluarga.

Selain menjadi sumber kebahagiaan, beberapa shio tertentu dipercaya memiliki energi positif yang dapat membawa keberuntungan, keharmonisan, serta membuka peluang baru bagi orang-orang di sekitarnya.

Meski kepercayaan tentang shio tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dalam budaya Tionghoa simbol-simbol tersebut masih sering digunakan sebagai gambaran karakter, harapan, dan doa baik bagi seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio anak yang dipercaya membawa keberkahan dan meningkatkan peluang rezeki keluarga.

1. Shio Naga

Dalam budaya Tiongkok, Naga menjadi simbol kekuatan, kejayaan, dan keberhasilan.

Anak yang lahir dengan shio Naga sering digambarkan memiliki karakter percaya diri, berjiwa pemimpin, serta mempunyai semangat besar untuk mencapai tujuan.

Menurut kepercayaan tradisional, kehadiran sosok bershio Naga dapat membawa suasana baru dalam keluarga.

Orang tua yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan dipercaya mendapatkan peluang baru setelah kelahiran anak bershio ini, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

Ketika tumbuh dewasa, anak bershio Naga diyakini mampu meraih pencapaian yang membanggakan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya.

2. Shio Kuda

Kuda melambangkan semangat, kebebasan, dan kemampuan bergerak maju.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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