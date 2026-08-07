7 Alasan Mengapa Kita Menghindari Konflik Keluarga dan Mengapa Kita Perlu Menghadapinya

seseorang yang menghindari konflik keluarga / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Konflik dalam keluarga merupakan bagian alami dari kehidupan. Tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau pertentangan. Namun, banyak orang memilih untuk menghindari konflik daripada menghadapinya secara langsung. Mereka diam, memendam perasaan, berpura-pura semuanya baik-baik saja, atau bahkan menjaga jarak dari anggota keluarga.

Sekilas, menghindari konflik tampak sebagai pilihan yang bijaksana. Kita berpikir bahwa dengan tidak membahas masalah, suasana akan tetap damai. Sayangnya, menurut psikologi, konflik yang terus dihindari justru dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Emosi negatif menumpuk, hubungan menjadi renggang, dan komunikasi semakin buruk.



Lalu, mengapa kita cenderung menghindari konflik keluarga? Dan mengapa kita justru perlu belajar menghadapinya?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), terdapat penjelasannya berdasarkan berbagai teori dan penelitian psikologi.



1. Takut Kehilangan Hubungan



Salah satu alasan terbesar seseorang menghindari konflik keluarga adalah rasa takut kehilangan hubungan yang sudah terjalin. Banyak orang berpikir bahwa mengungkapkan ketidaksetujuan akan membuat orang tua marah, pasangan kecewa, atau saudara menjauh.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa diterima (need to belong). Kita memiliki dorongan alami untuk mempertahankan hubungan sosial yang penting. Akibatnya, kita lebih memilih memendam perasaan daripada mengambil risiko merusak hubungan tersebut.



Padahal, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang bebas konflik, melainkan hubungan yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Konflik yang diselesaikan dengan komunikasi yang baik justru meningkatkan rasa saling percaya.



2. Pengalaman Masa Kecil Membentuk Cara Menghadapi Konflik



Cara seseorang menghadapi konflik sering kali dipelajari sejak kecil. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh pertengkaran mungkin menganggap konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang selalu menghindari pembicaraan sulit juga akan belajar bahwa diam adalah solusi terbaik.



Menurut teori social learning, manusia belajar melalui pengamatan. Jika sejak kecil kita melihat orang tua selalu menghindari pembicaraan serius, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama ketika dewasa.



Pola ini bisa terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya apabila tidak disadari.



3. Tidak Nyaman Menghadapi Emosi Negatif



Konflik hampir selalu memunculkan emosi yang kuat seperti marah, kecewa, sedih, malu, atau bersalah. Tidak semua orang memiliki kemampuan mengelola emosi tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan mengatur emosi dikenal sebagai emotion regulation. Orang yang kesulitan mengelola emosi cenderung memilih menghindari situasi yang memicu ketidaknyamanan.



Padahal, emosi negatif bukanlah musuh. Emosi memberikan informasi bahwa ada kebutuhan, harapan, atau batasan yang belum terpenuhi. Ketika emosi dipahami dengan baik, konflik dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan.



4. Menganggap Mengalah Adalah Bentuk Kedewasaan



Banyak budaya mengajarkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga berarti mengalah, diam, dan tidak membantah orang yang lebih tua. Nilai ini memang memiliki sisi positif karena mengajarkan rasa hormat.



Namun, ketika diterapkan secara berlebihan, seseorang dapat kehilangan kemampuan menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya secara sehat.



Psikologi komunikasi menyebut pentingnya perilaku asertif, yaitu kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur tanpa menyerang orang lain. Bersikap asertif berbeda dengan bersikap agresif. Asertif tetap menghargai orang lain sekaligus menghargai diri sendiri.



5. Khawatir Konflik Akan Menjadi Semakin Besar



Tidak sedikit orang berpikir, "Lebih baik diam daripada masalahnya semakin rumit."



Ironisnya, penelitian psikologi hubungan menunjukkan bahwa masalah yang dihindari sering kali justru membesar. Kesalahpahaman berkembang menjadi prasangka, kekecewaan berubah menjadi kebencian, dan komunikasi menjadi semakin sulit.



Konflik yang tidak pernah dibicarakan tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertunda hingga suatu hari muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar.



6. Merasa Pendapat Tidak Akan Didengar



Pengalaman diabaikan, diremehkan, atau tidak pernah didengarkan dapat membuat seseorang kehilangan motivasi untuk berbicara.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep learned helplessness, yaitu kondisi ketika seseorang merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan. Akibatnya, mereka memilih diam meskipun sebenarnya memiliki banyak hal yang ingin disampaikan.



Dalam hubungan keluarga, kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi satu arah. Lama-kelamaan, anggota keluarga merasa semakin jauh secara emosional.



7. Takut Dinilai Sebagai Anak, Pasangan, atau Saudara yang Buruk



Sebagian orang takut dianggap tidak sopan, egois, atau tidak menghormati keluarga ketika mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.



Perasaan ini sering muncul karena adanya tekanan sosial maupun standar keluarga tertentu. Padahal, menyampaikan ketidaksetujuan secara sopan bukan berarti tidak menghormati orang lain.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi.



Mengapa Kita Perlu Menghadapi Konflik?



Menghadapi konflik bukan berarti mencari pertengkaran. Justru sebaliknya, menghadapi konflik berarti berani membicarakan masalah sebelum menjadi lebih besar.



Berikut beberapa manfaat menghadapi konflik menurut psikologi.



1. Membangun Kepercayaan



Ketika konflik diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka, setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Hal ini memperkuat rasa aman dalam hubungan.



2. Mengurangi Stres



Memendam emosi membutuhkan energi mental yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis akibat konflik yang tidak terselesaikan dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis.



3. Meningkatkan Kedekatan Emosional



Banyak hubungan menjadi lebih erat setelah berhasil melewati konflik bersama. Proses saling memahami membuat hubungan menjadi lebih autentik.



4. Mencegah Ledakan Emosi



Masalah kecil yang dibicarakan sejak awal jauh lebih mudah diselesaikan dibandingkan masalah yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.



5. Mengembangkan Kematangan Emosi



Setiap konflik adalah kesempatan untuk belajar mendengarkan, berempati, mengendalikan emosi, dan mencari solusi bersama.



Cara Menghadapi Konflik Keluarga Secara Sehat



Menurut psikologi komunikasi, konflik akan lebih mudah diselesaikan jika dilakukan dengan beberapa prinsip berikut:



Pilih waktu ketika semua pihak sedang tenang.

Fokus pada masalah, bukan menyerang karakter seseorang.

Gunakan kalimat "Saya merasa..." daripada "Kamu selalu...".

Dengarkan tanpa memotong pembicaraan.

Hindari mengungkit kesalahan lama yang tidak relevan.

Cari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Bersedia meminta maaf dan memaafkan bila diperlukan.

Penutup



Menghindari konflik keluarga memang terasa lebih mudah dalam jangka pendek. Kita bisa menghindari pertengkaran, menjaga suasana tetap tenang, dan merasa seolah tidak ada masalah. Namun, menurut psikologi, konflik yang terus dipendam justru berisiko merusak hubungan secara perlahan. Perasaan kecewa, marah, dan tidak dihargai akan menumpuk hingga akhirnya menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki.



