Hidup Lebih Tenang Setelah Pensiun, Ini 7 Pelajaran Penting Menghadapi Konflik Keluarga

Ilustrasi seseorang yang merasakan ketenangan batin (freepik)
JawaPos.com – Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai periode yang lebih santai, jauh dari tekanan pekerjaan, dan penuh waktu untuk menikmati hidup. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.
Berkurangnya kesibukan justru terkadang membuat persoalan keluarga yang selama ini terabaikan menjadi lebih terasa. Hubungan yang renggang, perbedaan cara pandang, hingga harapan dari anggota keluarga bisa memunculkan tekanan emosional baru.
Hal tersebut juga dialami oleh Una Quinn, penulis di The Vessel sekaligus mantan konselor remaja yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi berbagai persoalan keluarga.
Dilansir dari The Vessel, Una membagikan sejumlah pelajaran yang dipetiknya setelah memasuki masa pensiun. Menurutnya, menjaga ketenangan batin bukanlah sikap egois, melainkan bagian penting dari upaya merawat kesehatan mental.
Berikut tujuh cara yang dapat diterapkan agar masa pensiun tetap terasa damai meski dinamika keluarga masih berlangsung.
Banyak orang berharap masa pensiun menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang selama ini renggang.
Namun, Una menyadari bahwa konflik atau pola komunikasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak dapat diubah hanya karena seseorang memiliki lebih banyak waktu luang.
Alih-alih memikul tanggung jawab menyelesaikan seluruh persoalan keluarga, fokuslah pada hal-hal yang masih berada dalam kendali diri sendiri.
Menentukan batas energi yang ingin diberikan sering kali jauh lebih sehat daripada berusaha menjadi penengah dalam setiap konflik.
Selama bertahun-tahun, Una terbiasa mengatakan "ya" terhadap berbagai permintaan keluarga.
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