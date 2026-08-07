5 Weton Berpotensi Melunasi Utang pada Agustus, Ada Peluang Rezeki Tak Terduga yang Membuka Jalan Fi

Ilustrasi Melunasi hutang (Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang berharap kondisi keuangan membaik ketika memasuki Agustus.

Dalam sebuah pembacaan energi menggunakan media kartu, muncul sejumlah gambaran mengenai weton yang diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi bahkan melunasi utang secara bertahap.

Pembacaan ini bersifat umum sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bagi setiap individu.

Energi yang muncul menunjukkan bahwa sebagian orang sebelumnya menghadapi tekanan finansial akibat berbagai faktor, mulai dari kebutuhan modal usaha, kesalahan perhitungan keuangan, hingga kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian atau kontrak.

Situasi tersebut membuat sebagian orang sempat mengalami kondisi "gali lubang tutup lubang" dalam mengelola keuangan.

Meski demikian, pembacaan kartu memperlihatkan adanya perubahan positif.

Kerja keras, disiplin mengatur pengeluaran, hingga datangnya peluang rezeki dari arah yang tidak terduga disebut menjadi faktor yang dapat membantu beberapa weton memperbaiki kondisi finansial.

Berikut daftar weton yang disebut memiliki potensi tersebut yang dirangkum dari kanal YouTube NING KENEWAE pada Jumat (07/08).

1. Selasa Paing Selasa Paing menjadi salah satu weton yang paling dominan muncul dalam pembacaan energi kali ini.

Kombinasi hari dan pasaran ini disebut memiliki peluang memperoleh jalan keluar atas persoalan finansial yang selama ini membebani.

Meski prosesnya tidak instan, ada tanda-tanda bahwa berbagai usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Energi yang muncul juga menggambarkan bahwa pemilik weton Selasa Paing tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan.