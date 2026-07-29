Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Capai Rp 21,3 Miliar Punya Utang Rp 1,2 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7). Kegiatan penindakan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," singkat Fitroh kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).

Meski demikian, Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu tidak membeberkan siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Termasuk nominal uang yang disita dari giat penindakan di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Lebih detailnya ke jubir," jelasnya.

Harta kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro capai Rp 21,3 Miliar Anom Widiyantoro tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 21.315.743.177 atau Rp 21,3 miliar. Total harta kekayaan itu

merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terbaru dilaporkan pada 26 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Anom tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 18 bidang yang tersebar di wilayah Pemalang, Semarang, Gianyar, Surabaya, Bandung, Bekasi, dan Jakarta Timur. Harta tidak bergerak milik Anom itu senilai Rp 12.297.000.000.

Pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 20 Maret 1970 itu juga mengklaim memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak 11 unit, di antaranya mobil Mercedes Benz E300 tahun 2010, mobil Honda HRV tahun 2015, mobil Honda CRV tahun 2017, motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015, motor Yamaha RX King tahun 2008, motor Honda Supra tahun 2008, motor Piaggio Primavera tahun 2019, motor Piaggio Sprint tahun 2019, motor Gesits tahun 2020, motor Mio tahun 2023, dan motor Harley Davidson tahun 2020. Harta bergerak milik Anom itu sejumlah Rp 1.109.000.000.

Selain itu, Anom juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 440.000.000, surat berharga Rp 902.213.515, kas dan setara kas Rp 782.210.410, serta harta lainnya sejumlah Rp 7.030.774.809.