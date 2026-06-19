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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.33 WIB

7 Shio Ini Bakal Diberkahi Rezeki yang Deras, Utangnya Segera Lunas!

Ilustrasi shio yang diramalkan rezekinya mengalir deras (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diramalkan rezekinya mengalir deras (Magnific)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya akan memasuki masa yang lebih baik setelah berhasil menyelesaikan kewajiban finansial mereka. Setelah beban utang berkurang atau lunas, kondisi kehidupan diyakini menjadi lebih tenang dan peluang untuk berkembang semakin terbuka.

Perubahan tersebut dianggap membawa energi positif yang dapat mendukung peningkatan rezeki dan kestabilan keuangan. Berbagai kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun sumber penghasilan lainnya, dipercaya lebih mudah datang pada periode ini.

Dalam pandangan astrologi Tionghoa, fase setelah terbebas dari utang sering dikaitkan dengan awal perjalanan menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan. Karena itu, beberapa shio diyakini akan mengalami peningkatan keberuntungan dan perubahan nasib yang lebih baik dalam urusan keuangan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang dipercaya memperoleh keberkahan rezeki setelah berhasil melunasi utang menurut astrologi Tionghoa.

1. Ayam

Individu dengan shio ini terkenal memiliki karakteristik pekerja keras, teliti, dan rajin dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Mereka dianugerahi naluri cerdas dalam pengelolaan keuangan dan biasanya tidak memiliki kebiasaan boros saat menggunakan uang.

Meski demikian, mereka kerap menghadapi tantangan finansial, terutama ketika terjebak dalam lilitan kewajiban ekonomi yang memberatkan.

Setelah berhasil mengatasi masa-masa sulit tersebut, kehidupan mereka akan berubah secara dramatis dengan datangnya berbagai peluang keberuntungan.

Perubahan positif ini terjadi karena mereka mampu belajar dari pengalaman masa lalu dan mengembangkan kebijaksanaan yang lebih matang dalam mengatur aspek finansial.

Proses pembelajaran ini membuat mereka semakin mahir dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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