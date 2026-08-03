Bakal Ada Pertolongan, Siapa Saja 4 Zodiak yang Diprediksi Terbebas dari Utang pada Agustus 2026?

Ilustrasi Zodiak Terbebas dari Utang (cookie_studio/magnific)
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Ramalan ini menyebutkan adanya kemungkinan pertolongan dari orang-orang terdekat atau pihak lain yang hadir pada saat yang tidak diduga sehingga membantu meringankan beban finansial.
Lantas, siapa saja 4 zodiak yang disebut berpeluang terbebas dari utang pada Agustus 2026?
Simak ulasan lengkapnya sebagaimana yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (03/08).
1. Leo
Leo menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh peluang besar untuk keluar dari tekanan finansial.
Karakter Leo yang dikenal berani, disiplin, kreatif, dan pantang menyerah diyakini menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Sikap tidak mudah menyerah tersebut membuat Leo terus mencari jalan keluar meski situasi terasa sulit.
Ramalan astrologi menggambarkan bahwa perjuangan panjang Leo tidak berlangsung sia-sia.
Setelah melewati berbagai tekanan akibat kewajiban finansial, muncul peluang hadirnya seseorang yang bersedia memberikan bantuan.
Dukungan tersebut dapat berupa bantuan dana, pelunasan sebagian utang, maupun kesempatan baru yang memperbaiki kondisi keuangan.
Momentum ini juga diprediksi membawa kelegaan bagi Leo yang selama ini dibayangi kekhawatiran akibat beban cicilan atau kewajiban lainnya.
Dengan tetap mengelola keuangan secara bijaksana, Leo berpeluang memulai babak baru yang lebih stabil dan optimistis.
2. Libra
Libra diprediksi memasuki fase yang lebih cerah dalam urusan finansial selama Agustus 2026.
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Jawa Pos
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