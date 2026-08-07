Rezeki Terjaga dan Pantang Terpuruk, 4 Weton Ini Disebut Punya Pendamping Gaib Kuat

Ilustrasi Weton Pantang Miskin (freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kondisi miskin tidak hanya dilihat dari jumlah harta yang dimiliki seseorang. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan hilangnya kekuatan diri, semangat hidup, serta kemampuan untuk bangkit menghadapi kesulitan.
Karena itu, dalam tradisi primbon Jawa terdapat keyakinan bahwa seseorang dengan perlindungan batin tertentu akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan.
Salah satu sosok pendamping spiritual yang sering disebut dalam kepercayaan tersebut adalah khodam Harimau Loreng.
Harimau Loreng dipercaya sebagai simbol keberanian, keteguhan hati, perlindungan, serta penjaga kekuatan batin seseorang. Kehadirannya bukan dianggap sebagai jaminan kekayaan instan, melainkan sebagai energi yang membantu seseorang tetap memiliki keberanian untuk berusaha dan bangkit ketika menghadapi masalah.
Dalam primbon Jawa, tidak semua orang dipercaya memiliki kecocokan dengan energi tersebut. Weton tertentu disebut memiliki karakter yang selaras, seperti kuat mental, bertanggung jawab, dan mampu menjaga sikap.
Dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut empat weton yang dipercaya memiliki perlindungan Harimau Loreng dan dikenal pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan.
Selasa Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki karakter tegas, mandiri, dan bermental kuat.
Mereka biasanya tidak mudah bergantung kepada orang lain serta lebih memilih mencari solusi sendiri ketika menghadapi kesulitan.
Menurut kepercayaan primbon Jawa, sifat tersebut membuat pemilik weton ini dianggap memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Naungan Harimau Loreng dipercaya memperkuat keberanian dan rasa percaya diri Selasa Pahing. Ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung tidak berlama-lama terpuruk dan segera mencari jalan baru.
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