10 Weton Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki pada Agustus 2026, Apakah Kamu Termasuk?

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak orang berharap datangnya peluang baru yang mampu mengubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik.

Dalam tradisi Jawa, weton kerap dijadikan salah satu cara untuk membaca potensi energi yang dipercaya menyertai seseorang, termasuk dalam urusan rezeki, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi.

Berdasarkan pembacaan energi melalui media kartu, sejumlah weton diprediksi memiliki peluang memperoleh rezeki yang datang dari berbagai arah.

Rezeki tersebut tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga kesempatan kerja, kelancaran usaha, peningkatan karier, hingga hadirnya relasi baru yang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Perlu dipahami bahwa pembacaan ini bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian.

Setiap orang tetap memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadikan pembacaan ini sebagai motivasi untuk terus berusaha, meningkatkan kemampuan, serta memanfaatkan setiap kesempatan yang hadir.

Berikut daftar 10 weton yang diprediksi kebanjiran rezeki pada Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Ning kenewae pada Jumat (07/08).

1. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing diprediksi memasuki periode yang penuh peluang.

Energi yang muncul menunjukkan adanya kabar baik yang berkaitan dengan pekerjaan, usaha, maupun kesempatan baru yang sebelumnya belum pernah diperoleh.