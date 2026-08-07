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Niko Sulpriyono
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.19 WIB

9 Weton yang Diprediksi Menerima Kejutan Besar pada Agustus, Kabar Bahagia Datang Bersamaan

Ilustrasi Menerima kejutan besar (Freepik) - Image

Ilustrasi Menerima kejutan besar (Freepik)

JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar datang dengan tanda yang mudah dikenali. 

Dalam kehidupan, ada kalanya seseorang memperoleh kejutan yang mengubah arah perjalanan hidup, baik dalam bentuk rezeki, peluang pekerjaan, pencapaian, maupun kebahagiaan bersama keluarga. 

Menurut pembacaan energi melalui media kartu, terdapat beberapa weton yang diprediksi memiliki energi positif pada periode Agustus.

Perlu dipahami bahwa pembacaan ini bukan didasarkan pada perhitungan primbon Jawa, melainkan pembacaan energi menggunakan media kartu. 

Energi yang muncul merupakan gambaran kolektif sehingga tingkat kecocokannya dapat berbeda pada setiap individu. 

Ada yang mungkin sudah mengalaminya, sedang berada dalam fase tersebut, atau baru akan merasakannya dalam waktu dekat.

Apabila pembacaan ini dirasa selaras dengan kondisi Anda, jadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha dan berpikir positif. 

Sebaliknya, apabila belum sesuai, anggap sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi tanpa menjadikannya sebagai kepastian mutlak.

1. Kamis Legi

Weton Kamis Legi diprediksi menjadi salah satu yang memperoleh kabar menggembirakan pada Agustus

Energi yang muncul menunjukkan adanya perayaan atau momen yang mempertemukan banyak orang, seperti acara keluarga, syukuran, peringatan hari jadi, hingga keberhasilan yang selama ini dinantikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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