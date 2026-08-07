Tak Banyak Bicara, 10 Weton Ini Dipercaya Memiliki Intuisi dan Kekuatan Batin Tinggi

Ilustrasi weton pendiam yang ternyata memiliki kekuatan tersembunyi menggetarkan jagad (freepik/serhii_bobyk)
JawaPos.com – Dalam kehidupan sosial, orang yang banyak bicara sering kali menjadi pusat perhatian. Namun, ada pula sosok yang lebih memilih diam, mengamati, dan tidak mudah menunjukkan kemampuan dirinya.
Dalam pandangan budaya Jawa, karakter pendiam tidak selalu dianggap sebagai tanda kelemahan. Justru, beberapa orang dengan sifat tenang dipercaya memiliki ketajaman berpikir, intuisi kuat, serta kemampuan menghadapi berbagai keadaan dengan cara yang berbeda.
Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton kelahiran yang disebut mempunyai karakter kalem tetapi menyimpan potensi besar. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan kemampuan, namun dapat memberikan kejutan ketika berada dalam situasi yang tepat.
Sikap sederhana, ketenangan, dan kemampuan membaca keadaan menjadi ciri yang sering dikaitkan dengan weton-weton tersebut.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki sifat pendiam dengan karakter kuat menurut Primbon Jawa.
Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5.
Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang kalem, tidak banyak bicara, tetapi memiliki kemampuan mengamati lingkungan dengan baik.
Mereka disebut mampu membaca situasi secara mendalam dan cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan.
Dalam pekerjaan, sosok Rabu Legi sering digambarkan sebagai orang yang bekerja tanpa banyak mencari perhatian, tetapi kontribusinya memberikan dampak besar bagi kelompok.
Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dari kombinasi Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8.
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