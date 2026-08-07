Sering Merasakan Sesuatu Sebelum Terjadi, 6 Zodiak Ini Punya Intuisi Luar Biasa

JawaPos.com - Intuisi sering disebut sebagai kemampuan seseorang dalam merasakan sesuatu melalui naluri atau suara hati, terutama ketika sebuah situasi sulit dijelaskan hanya dengan logika.

Sebagian orang mampu mengenali tanda-tanda kecil di sekitarnya dengan cepat, mulai dari perubahan sikap seseorang hingga suasana yang terasa berbeda.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap emosi, energi, dan keadaan di lingkungan sekitar.

Meski memiliki naluri yang kuat, sebagian dari mereka justru sering meragukan atau mengabaikan firasat tersebut karena terlalu mengandalkan pertimbangan lain.

Dilansir dari Astrotalk, berikut enam zodiak yang dipercaya memiliki intuisi kuat tetapi terkadang tidak menyadari kemampuan tersebut.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki sisi emosional dan spiritual yang kuat.

Mereka sering disebut sangat peka terhadap perasaan orang lain dan mampu menangkap perubahan suasana tanpa perlu banyak penjelasan.

Tidak jarang Pisces mengalami mimpi yang terasa bermakna, firasat tertentu, atau perasaan yang sulit dijelaskan secara logika.