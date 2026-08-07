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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.28 WIB

Sering Merasakan Sesuatu Sebelum Terjadi, 6 Zodiak Ini Punya Intuisi Luar Biasa

ilustrasi zodiak yang intuitif. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang intuitif. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Intuisi sering disebut sebagai kemampuan seseorang dalam merasakan sesuatu melalui naluri atau suara hati, terutama ketika sebuah situasi sulit dijelaskan hanya dengan logika.

Sebagian orang mampu mengenali tanda-tanda kecil di sekitarnya dengan cepat, mulai dari perubahan sikap seseorang hingga suasana yang terasa berbeda.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap emosi, energi, dan keadaan di lingkungan sekitar.

Meski memiliki naluri yang kuat, sebagian dari mereka justru sering meragukan atau mengabaikan firasat tersebut karena terlalu mengandalkan pertimbangan lain.

Dilansir dari Astrotalk, berikut enam zodiak yang dipercaya memiliki intuisi kuat tetapi terkadang tidak menyadari kemampuan tersebut.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki sisi emosional dan spiritual yang kuat.

Mereka sering disebut sangat peka terhadap perasaan orang lain dan mampu menangkap perubahan suasana tanpa perlu banyak penjelasan.

Tidak jarang Pisces mengalami mimpi yang terasa bermakna, firasat tertentu, atau perasaan yang sulit dijelaskan secara logika.

Namun, mereka terkadang menganggap hal tersebut hanya sebagai imajinasi sehingga tidak selalu mengikuti suara hati mereka sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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