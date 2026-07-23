Bukan Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Dipercaya Memiliki Kekuatan Batin Besar

JawaPos.com – Setiap individu dipercaya memiliki kelebihan dan karakter unik yang membentuk cara mereka menjalani kehidupan.

Dalam berbagai kepercayaan, termasuk astrologi Tionghoa, beberapa shio dianggap memiliki kekuatan batin yang lebih menonjol dibandingkan lainnya.

Bukan karena kemampuan fisik, melainkan karena keteguhan hati, keyakinan, dan daya juang yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi.

Tujuh shio disebut memiliki karakter yang membuat mereka dikenal penuh semangat, optimistis, dan memiliki harapan besar terhadap apa yang mereka perjuangkan.

Mengutip laporan dari Naurakom, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki energi positif serta keyakinan kuat sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam mencapai keinginan.

1. Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuasaan, kekuatan, dan kebangkitan. Mereka bukan hanya kuat secara mental, tapi juga memiliki tekad baja yang tak mudah patah.

Ketika berdoa, energinya bukan sekadar permohonan, tapi sebuah deklarasi keyakinan.

Doa mereka mengandung api semangat dan harapan yang membakar. Tak heran banyak dari mereka mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu singkat.