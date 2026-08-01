4 Zodiak dengan Aura Paling Misterius, Pemilik Intuisi yang Sangat Sulit Dijelaskan Secara Logika

JawaPos.com-Setiap orang memiliki aura yang unik dan memancarkan kepribadian mereka secara tidak langsung.

Beberapa zodiak ini diyakini memiliki aura yang paling kuat. Mereka seringkali kerap disalahpahami sebagai sosok yang misterius.

Mengutip informasi dari laman /parade.com berikut adalah tiga zodiak yang diyakini para astrolog professional dianugerahi aura spiritual yang paling kuat.

Pisces

Pisces sering dianggap sebagai zodiak yang paling identik dengan aura spiritual. Mereka memancarkan energi lembut yang berkaitan dengan spiritualitas, dimensi eternal, dan kesadaran yang tinggi. Mereka memiliki intuisi yang tajam, serta kecerdasan emosional yang tinggi. Pisces mampu memperoleh inspirasi batin, firasat, dan wawasan spiritual.

Sagittarius

Sagittarius memiliki pemahaman hidup yang mendalam. Mereka memandang kehidupan sebagai perjalanan untuk terus belajar dan berkembang. Semangat menjelajah yang membuat sagittarius ingin memperluas wawasan sekaligus membantu orang lain melalui pengalaman hidup yang dimilikinya.

Scorpio