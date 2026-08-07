Menuju Hidup Berkecukupan, Ini 7 Weton yang Kerap Dikaitkan dengan Kemapanan

Weton yang karakternya memang cepat mapan dan hidup lapang.

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, cara seseorang menghadapi tantangan, hingga potensi perjalanan hidupnya. Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung tercapainya kemapanan dan kehidupan yang semakin sejahtera.

Kemampuan beradaptasi, ketekunan, kepemimpinan, hingga kecerdasan dalam mengambil keputusan menjadi karakter yang disebut-sebut mempermudah pemilik weton tertentu meraih kesuksesan.

Meski demikian, ramalan weton bukanlah kepastian. Kemapanan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kedisiplinan, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih cepat mapan dan hidup berkecukupan.

1. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing memiliki neptu 14, hasil gabungan Minggu bernilai 5 dan Pahing bernilai 9.

Menurut Primbon, mereka dikenal sebagai sosok cerdas, dermawan, dan mampu membedakan mana yang baik maupun kurang baik. Meski cenderung tertutup, mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kemampuan yang dimiliki membuat mereka dinilai cocok menekuni berbagai bidang pekerjaan, bahkan berpotensi menduduki posisi kepemimpinan. Mereka juga dikenal bijak dalam mengelola keuangan sehingga kemapanan diyakini meningkat seiring bertambahnya usia.

2. Rabu Pon Rabu Pon juga memiliki neptu 14, berasal dari Rabu bernilai 7 dan Pon bernilai 7.

Weton ini digambarkan sebagai pribadi santun, teliti, dan tidak gegabah saat mengambil keputusan. Mereka memiliki etos kerja tinggi dan tidak suka berdiam diri tanpa aktivitas.

Kemampuan bersosialisasi yang baik membuat mereka memiliki jaringan pertemanan luas. Jika dipercaya memimpin, mereka dinilai mampu bersikap tegas sekaligus bijaksana sehingga peluang meraih kesejahteraan semakin besar.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dari Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8.

Mereka dikenal ramah, pandai berkomunikasi, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam Primbon, weton ini disebut lebih cocok membangun usaha sendiri dibanding menjadi bawahan.