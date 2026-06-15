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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 22.09 WIB

5 Zodiak Ini Punya Bakat Menjadi Pengusaha Sukses, Rezeki dan Keberuntungan Bakal Selalu Menyelimuti

Ilustrasi pengusaha sukses dan kaya raya. (Freepik) - Image

Ilustrasi pengusaha sukses dan kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha merupakan perjalanan yang berawal dari impian, kemudian berkembang melalui berbagai tantangan, inovasi, serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan.

Dunia kewirausahaan menuntut keberanian dalam mengambil risiko, kemampuan melihat peluang, serta keteguhan dalam membuat keputusan yang tepat di tengah berbagai ketidakpastian.

Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih selaras dengan jiwa wirausaha. Mereka dinilai memiliki kombinasi kepemimpinan, kreativitas, ambisi, dan ketekunan yang mendukung kesuksesan dalam membangun bisnis.

Karakteristik tersebut membuat mereka sering dianggap lebih berpeluang untuk merintis usaha sendiri dan meraih pencapaian yang signifikan di bidang yang digeluti.

Mengutip Astrotalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki bakat alami untuk menjadi pengusaha sukses. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Pisces

Pisces, dengan imajinasinya yang tak terbatas dan sifat empatinya, sering kali mengambil jalan yang mungkin dianggap mustahil oleh orang lain.

Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk membayangkan masa depan yang melampaui hal biasa, menjadikan mereka visioner.

Jalan mereka bukan hanya tentang mengejar mimpi tetapi tentang menjadikannya kenyataan yang nyata.

2. Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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