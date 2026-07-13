4 Pola Pikir yang Membantu Seseorang Menjadi Pengusaha Sukses

1. Rasa ingin tahu

Dorongan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen merupakan karakteristik bawaan para wirausahawan. Wirausahawan hebat juga merupakan pembelajar yang tekun dan terus mencari informasi baru.

Dorongan untuk memperoleh lebih banyak wawasan ini memungkinkan mereka memperoleh keunggulan dalam pengembangan ide dan solusi yang lebih baik.

Pola pikir wirausahawan adalah pikiran terbuka yang bersedia mempertimbangkan kemungkinan dan mengambil risiko, menguji untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Atribut ini terkait dengan pemikiran ekstrovert dan kebetulan hadir dalam tumpukan kognitif ENTJ, INTJ , ISTJ, dan ESTJ.

Prospek penemuan menarik bagi mereka dan mendorong wirausahawan untuk menjelajah ke perairan yang belum dipetakan untuk menjadi pelopor dan penentu arah di bidang mereka.

Ini bisa berisiko tetapi kemauan untuk mengambil risiko besar dapat membuahkan hasil ketika keputusan dipandu oleh intuisi dan naluri yang tajam.

2. Kreativitas