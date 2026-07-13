4 Pola Pikir yang Membantu Seseorang Menjadi Pengusaha Sukses

Ilustrasi pengusaha sukses (freepik/azerbaijan_stockers)
JawaPos.com - Kesuksesan dalam dunia bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh modal dan strategi, tetapi juga oleh cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi tantangan.
Berdasarkan teori tipe kepribadian Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), terdapat beberapa tipe kepribadian yang dianggap memiliki kecenderungan lebih kuat dalam hal kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang. Beberapa di antaranya adalah ENTP, INTJ, ENTJ, ESTJ, dan ISTJ.
Tipe-tipe tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, serta pola pikir strategis yang dibutuhkan dalam membangun bisnis. Karakter seperti kemampuan berpikir logis, menetapkan tujuan, dan melihat peluang baru menjadi beberapa faktor yang mendukung perjalanan seorang pengusaha.
Meski begitu, MBTI lebih menggambarkan preferensi seseorang dalam berpikir dan bertindak, bukan ukuran pasti keberhasilan. Setiap individu dengan tipe kepribadian apa pun tetap memiliki peluang untuk berkembang dan meraih kesuksesan.
Lantas, apa saja karakter yang sering terlihat pada pengusaha sukses? Dilansir dari Astroligion.com, berikut empat ciri yang banyak dimiliki oleh mereka yang berhasil membangun usaha.
1. Rasa ingin tahu
Dorongan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen merupakan karakteristik bawaan para wirausahawan. Wirausahawan hebat juga merupakan pembelajar yang tekun dan terus mencari informasi baru.
Dorongan untuk memperoleh lebih banyak wawasan ini memungkinkan mereka memperoleh keunggulan dalam pengembangan ide dan solusi yang lebih baik.
Pola pikir wirausahawan adalah pikiran terbuka yang bersedia mempertimbangkan kemungkinan dan mengambil risiko, menguji untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak.
Atribut ini terkait dengan pemikiran ekstrovert dan kebetulan hadir dalam tumpukan kognitif ENTJ, INTJ , ISTJ, dan ESTJ.
Prospek penemuan menarik bagi mereka dan mendorong wirausahawan untuk menjelajah ke perairan yang belum dipetakan untuk menjadi pelopor dan penentu arah di bidang mereka.
Ini bisa berisiko tetapi kemauan untuk mengambil risiko besar dapat membuahkan hasil ketika keputusan dipandu oleh intuisi dan naluri yang tajam.
2. Kreativitas
Kreativitas adalah unsur penting dalam resep pengusaha untuk meraih kesuksesan. Diperlukan pikiran kreatif untuk melihat peluang di mana orang lain melihat kekacauan.
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