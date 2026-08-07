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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.20 WIB

Uang Mengalir dari Arah Tak Terduga, 4 Shio Ini Diramal Tajir Menjelang Agustus

Shio yang Memiliki Banyak Rezeki dan Semua Impian Tercapai (freepik.com) - Image

Shio yang Memiliki Banyak Rezeki dan Semua Impian Tercapai (freepik.com)

JawaPos.com – Menjelang pergantian bulan, sebagian orang percaya bahwa perubahan energi dapat membawa pengaruh terhadap keberuntungan dan kondisi finansial.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio sering dikaitkan dengan karakter tertentu yang dianggap mampu menarik peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Memasuki akhir Juli hingga awal Agustus 2026, terdapat beberapa shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki secara signifikan.

Peluang tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari kerja sama baru, hasil usaha yang berkembang, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang finansial besar sebelum memasuki Agustus 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga selama ini sering dikaitkan dengan simbol kekuatan, ambisi, dan kemakmuran.

Menjelang Agustus 2026, Shio Naga dipercaya memasuki periode dengan peluang finansial yang lebih terbuka.

Kesempatan bisa datang dari berbagai arah, seperti tawaran kerja sama bisnis, transaksi yang sebelumnya tertunda, hingga usaha yang mulai kembali ramai.

Meski peluang besar datang menghampiri, Shio Naga tetap perlu menjaga sikap rendah hati.

Keberhasilan yang diraih sebaiknya menjadi motivasi untuk menyusun langkah jangka panjang, bukan sekadar menikmati keuntungan sesaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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