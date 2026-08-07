Bukan Sekadar Hoki, 6 Shio Ini Raih Cuan Besar karena Strategi dan Kegigihan di 2026

JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 dipercaya menjadi periode penuh perubahan dalam astrologi Tionghoa. Tahun ini digambarkan membawa energi yang kuat, mendorong seseorang untuk bergerak lebih cepat, berani mengambil peluang, serta lebih serius dalam mengejar tujuan.

Dalam fase ini, keberuntungan tidak hanya dikaitkan dengan faktor nasib, tetapi juga bagaimana seseorang mampu membaca keadaan, menyusun strategi, dan bertahan menghadapi tantangan.

Energi Kuda Api disebut membawa suasana yang dinamis. Mereka yang memiliki kesiapan mental, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam berusaha diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam kehidupan, termasuk dalam hal finansial.

Menurut astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki kecocokan dengan karakter energi tahun Kuda Api 2026. Keenam shio ini bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan pribadi seperti kegigihan, kecerdasan, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan.

Dilansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut enam shio yang dipercaya berpotensi mengalami peningkatan rezeki besar di tahun Kuda Api 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat beradaptasi, dan memiliki kemampuan membaca peluang dengan baik.

Mereka sering mampu melihat kesempatan yang belum disadari banyak orang. Kemampuan berpikir cepat menjadi salah satu keunggulan utama dalam menghadapi perubahan.

Pada tahun Kuda Api 2026, Shio Tikus diprediksi akan menemukan berbagai peluang yang datang secara tiba-tiba. Kesempatan bisnis, kerja sama, maupun keputusan finansial penting dapat menjadi pintu masuk menuju peningkatan ekonomi.

Namun, keberhasilan besar tetap membutuhkan pengendalian diri. Shio Tikus perlu berhati-hati agar tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan hanya karena melihat peluang yang menggiurkan.