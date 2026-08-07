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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.17 WIB

Rezeki Mengalir dari Bisnis, 5 Weton Ini Konon Cocok Bangun Usaha Besar

Weton pengusaha sukses yang lahirkan finansial dari usaha yang digelarnya. - Image

Weton pengusaha sukses yang lahirkan finansial dari usaha yang digelarnya.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung kesuksesan dalam dunia bisnis, mulai dari kemampuan memimpin, mengatur keuangan, membangun relasi, hingga menghadapi berbagai tantangan.

Karakter-karakter tersebut dianggap menjadi modal penting bagi seseorang yang ingin membangun usaha dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Meski demikian, weton hanyalah bagian dari tradisi dan kepercayaan. Kesuksesan dalam bisnis tetap membutuhkan kerja keras, strategi, ketekunan, serta kemampuan membaca peluang.

Dilansir dari akun YouTube Njowo Rato, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter kuat untuk berkembang dalam dunia usaha.

1. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan mengambil keputusan, berpikir strategis, dan tetap tenang ketika menghadapi tekanan.

Sifat tersebut menjadi modal penting bagi seorang pengusaha yang harus mampu menentukan arah bisnis dan menghadapi berbagai risiko.

Selain memiliki jiwa pemimpin, mereka juga dikenal bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan yang berhasil dibangun membuat mereka lebih mudah mendapatkan dukungan dan membuka peluang baru dalam perjalanan bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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