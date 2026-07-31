Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.35 WIB

3 Shio yang Bisnis Usahanya Lancar di Tahun 2026, Tabungannya sampai Banyak Duit Jadi Orang Kaya

Shio yang diramalkan bisnis usahanya lancar di tahun 2026 saat tabungannya banyak duit jadi orang kaya. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bisnis usahanya lancar di tahun 2026 saat tabungannya banyak duit jadi orang kaya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam usaha mengsenjehaterakan hidup, jalan untuk menggapainya bisa datang dari mana saja.

Sering kali, jalan datangnya rezeki datang dari jalan tidak terduga walaupun tidak jarang hadir dari jalur biasanya.

Pada tahun kuda api ini sendiri beberapa orang dikatakan akan mengalami kelancaran rezeki melalui jalan bisnis.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisnis usahanya lancar di tahun 2026 saat tabungannya banyak duit jadi orang kaya.

1. Shio Babi 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio babi dikatakan akan mengalami kenaikan yang luar biasa.

Di tahun kuda api ini, mereka mungkinkan memperoleh banyak pundi-pundi rupiah dari jalan bisnis.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Sering Datang Peluang Tak Terduga, Ini 9 Weton yang Cocok Buka Usaha - Image
Zodiak

Sering Datang Peluang Tak Terduga, Ini 9 Weton yang Cocok Buka Usaha

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.28 WIB

Bukan Sekadar Keberuntungan, 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengembangkan Usaha Besar - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Keberuntungan, 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengembangkan Usaha Besar

Kamis, 30 Juli 2026 | 22.59 WIB

Tahun 2026 Jadi Ladang Rezeki, 5 Shio Ini Berpotensi Sukses Besar dalam Usaha - Image
Zodiak

Tahun 2026 Jadi Ladang Rezeki, 5 Shio Ini Berpotensi Sukses Besar dalam Usaha

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore