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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Dari Nol Bisa Berkembang, 9 Weton Ini Konon Punya Keberuntungan Besar dalam Usaha

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa weton memiliki kaitan dengan karakter, sifat, serta perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal pekerjaan dan usaha.

Di antara berbagai weton yang dikenal dalam tradisi Jawa, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki karakter mendukung dalam dunia perdagangan.

Pemilik weton tertentu diyakini mempunyai kemampuan membaca peluang, membangun hubungan dengan pelanggan, serta menghadapi tantangan bisnis dengan lebih kuat.

Meski keberhasilan usaha tetap membutuhkan kerja keras, strategi, dan ketekunan, sejumlah weton ini dipercaya memiliki sifat alami yang membuat mereka lebih mudah berkembang ketika menjalankan bisnis.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam dunia perdagangan.

1. Senin Legi

Orang yang lahir dengan weton Senin Legi sering digambarkan sebagai sosok yang pandai melihat kesempatan.

Mereka memiliki ketelitian dalam membaca kondisi pasar serta mampu memahami kebutuhan pelanggan.

Sikap ramah, jujur, dan konsisten dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Dengan karakter tersebut, usaha yang dibangun dari kecil dipercaya dapat berkembang secara perlahan hingga mencapai hasil yang lebih besar.

2. Rabu Pahing

Pemilik weton Rabu Pahing dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mudah menjalin hubungan dengan banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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