Sering Datang Peluang Tak Terduga, Ini 9 Weton yang Cocok Buka Usaha

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipahami sebagai penanda hari kelahiran. Banyak masyarakat meyakini bahwa perpaduan hari dan pasaran kelahiran dapat mencerminkan karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan mencari rezeki dan menjalankan usaha.
Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dinilai memiliki naluri bisnis yang kuat. Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah melihat peluang, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mengembangkan usaha secara bertahap. Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan jaminan keberhasilan.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki potensi besar dalam dunia perdagangan.
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Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki ketelitian dalam melihat peluang usaha. Mereka juga dinilai konsisten, jujur, dan mengutamakan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Karakter tersebut dipercaya membantu mereka membangun bisnis yang berkembang secara perlahan namun stabil.
Rabu Pahing sering dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Dalam dunia usaha, sifat ramah dan mudah bergaul membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Banyak peluang diyakini datang melalui relasi yang telah dibangun.
Weton ini identik dengan semangat kerja yang tinggi dan ketekunan. Pemilik Jumat Kliwon dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sikap jujur, sabar, dan konsisten dalam menjalankan usaha menjadi modal penting yang membantu bisnis bertahan dalam jangka panjang.
Mereka yang lahir pada Selasa Wage dikenal memiliki sifat tenang dan penuh kesabaran. Dalam menjalankan usaha, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ketekunan tersebut dipercaya mampu membawa perkembangan bisnis yang stabil dari waktu ke waktu.
Kamis Pon sering dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan berinovasi. Pemilik weton ini dinilai pandai menciptakan ide baru, baik dalam strategi pemasaran, pelayanan, maupun pengembangan produk. Kemampuan mengikuti perubahan tren menjadi salah satu kelebihan mereka dalam berbisnis.
Pemilik Sabtu Legi dipercaya memiliki pembawaan yang ramah dan mudah disukai banyak orang. Sikap hangat saat melayani pelanggan diyakini mampu membangun kepercayaan sehingga menciptakan pelanggan yang loyal. Hubungan baik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan usaha.
Weton Minggu Wage disebut memiliki peluang memperoleh kesempatan bisnis yang datang secara tidak terduga. Karakter rendah hati serta kemampuan membaca situasi membuat mereka dipercaya mampu memanfaatkan peluang yang muncul untuk mengembangkan usaha.
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