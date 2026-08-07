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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Perjalanan Panjang Berbuah Manis, 14 Tanggal Lahir Ini Diramal Sukses Setelah Dewasa

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda. Ada yang berhasil mencapai impian sejak usia muda, namun ada pula yang membutuhkan proses lebih panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.

Bagi sebagian orang, usia di atas 35 tahun justru menjadi fase penting ketika pengalaman, kemampuan, dan kedewasaan mulai membawa perubahan besar dalam kehidupan.

Kesuksesan yang datang lebih lambat bukan berarti sebuah kegagalan. Justru, pencapaian yang diraih setelah melewati berbagai tantangan sering kali memiliki fondasi yang lebih kuat.

Dalam kepercayaan numerologi, beberapa tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan untuk menemukan titik keberhasilan setelah melewati banyak proses kehidupan.

Dilansir dari Times of India, berikut beberapa kelompok tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang bersinar setelah usia 35 tahun.

Tanggal 3, 12, 21, dan 30

Mereka yang lahir pada tanggal ini sering dikaitkan dengan kreativitas, kemampuan berekspresi, serta bakat dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Meski memiliki banyak potensi sejak awal, kesuksesan mereka biasanya tidak selalu datang secara cepat.

Pengalaman hidup dan berbagai proses yang dilewati menjadi bekal penting untuk mengembangkan kemampuan mereka.

Setelah memasuki usia matang, mereka dipercaya mampu memanfaatkan kreativitas dan jaringan sosial yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan yang lebih stabil.

Tanggal 4, 13, 22, dan 31

Pemilik tanggal lahir ini sering digambarkan sebagai pribadi yang suka berpikir mendalam, melakukan analisis, dan mencari pemahaman lebih luas tentang kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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