3 Zodiak Paling Optimis Untuk Sukses, Kerja Kerasnya Selama Ini Membuahkan Hasil pada 7 Agustus 2026



JawaPos.com - Setelah melewati berbagai tantangan dalam beberapa pekan terakhir, energi astrologi pada 7 Agustus 2026 menghadirkan perubahan yang cukup signifikan bagi sejumlah zodiak.

Salah satu peristiwa penting yang menjadi sorotan adalah Mercury Direct atau Merkurius yang kembali bergerak langsung setelah sebelumnya mengalami fase retrograde.

Dalam astrologi, Mercury Direct sering dikaitkan dengan membaiknya komunikasi, meningkatnya kejelasan dalam mengambil keputusan, hingga berkurangnya hambatan yang selama ini memperlambat berbagai urusan.

Situasi ini dinilai menjadi momentum tepat untuk melanjutkan rencana yang sempat tertunda.

Meski masih terdapat beberapa planet yang berada dalam fase retrograde, pengaruh Mercury Direct memberikan dorongan positif terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pekerjaan, keuangan, bisnis, hingga proyek pribadi.

Energi ini membantu banyak orang memperoleh kejelasan atas usaha yang selama ini dijalankan.

Bagi 3 zodiak berikut, tanggal 7 Agustus 2026 diperkirakan menjadi awal dari fase yang lebih menjanjikan diulas dari yourtango.com.

Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang telah dilakukan mulai memperlihatkan hasil yang layak untuk dinikmati.

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memperoleh kabar paling menggembirakan pada 7 Agustus 2026.

Setelah sekian lama menunggu perkembangan yang diharapkan, akhirnya berbagai peluang mulai bergerak ke arah yang lebih positif.

Penantian yang terasa panjang mulai menemukan titik terang.

Pengaruh Mercury Direct membantu Taurus melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih.

Berbagai hambatan administrasi, komunikasi, maupun urusan keuangan yang sebelumnya berjalan lambat mulai terselesaikan.