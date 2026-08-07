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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Tak Harus Kaya Raya, Ini 4 Tanda Kamu Sudah Mencapai Kesuksesan Sejati

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang mengukur keberhasilan hidup dari jumlah uang, jabatan tinggi, rumah besar, atau kemampuan membeli barang mewah.

Padahal, kesuksesan tidak selalu terlihat dari apa yang dimiliki secara materi. Ada pencapaian lain yang jauh lebih bermakna, seperti ketenangan pikiran, kemampuan mengelola diri, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.

Seseorang bisa saja belum memiliki kekayaan berlimpah, tetapi telah mencapai bentuk kesuksesan ketika mampu berdamai dengan masa lalu, menjaga kesehatan, mengatur kehidupan finansial, dan mempertahankan pola pikir positif.

Kesuksesan sejati sering kali terlihat dari perubahan kecil dalam cara seseorang menghadapi kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari michelelian, berikut empat tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sebenarnya sudah sukses dalam hidup meski mungkin belum menyadarinya.

1. Mampu Melepaskan Hal Buruk dari Masa Lalu

Salah satu tanda seseorang berkembang dalam hidup adalah ketika ia mampu menerima dan melepaskan kejadian masa lalu.

Banyak orang masih terjebak dalam penyesalan, rasa kecewa, atau pengalaman buruk yang membuat mereka sulit menikmati kehidupan saat ini.

Jika seseorang terus membawa luka lama, hal tersebut dapat memengaruhi hubungan, kepercayaan terhadap orang lain, hingga perkembangan dirinya.

Sebaliknya, ketika seseorang mulai belajar memaafkan, menerima keadaan, dan tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan pikirannya, ia telah mencapai bentuk kebebasan emosional.

Kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu menjadi bukti bahwa seseorang semakin matang dalam memahami kehidupan.

2. Mengerti Cara Merawat Diri Sendiri

Kesuksesan juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri.

Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, banyak orang mengabaikan kebutuhan tubuh dan pikirannya. Kurang tidur, pola makan buruk, serta jarang beristirahat dapat menjadi tanda bahwa seseorang belum memberikan perhatian yang cukup kepada dirinya.

Orang yang berhasil memahami arti kehidupan biasanya mulai menerapkan kebiasaan sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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