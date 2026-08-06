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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.53 WIB

Tahun Penuh Peluang, 4 Shio Ini Berpotensi Mengembangkan Bisnis hingga Sukses Besar

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 disebut sebagai periode yang penuh peluang bagi sebagian pelaku usaha. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perubahan energi tahunan dipercaya dapat membawa pengaruh terhadap keberuntungan, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan.

Sejumlah Shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan usaha yang signifikan. Berkat karakter, kerja keras, serta kemampuan membaca kesempatan, beberapa pemilik Shio ini diyakini dapat membawa bisnis mereka menuju tingkat yang lebih sukses.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat Shio yang diprediksi memiliki peluang usaha berkembang pesat di tahun 2026.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan, strategi kuat, dan kemampuan melihat peluang yang sering luput dari perhatian orang lain.

Pada tahun 2026, usaha yang sebelumnya tertunda disebut memiliki kesempatan untuk kembali berkembang. Ide-ide lama berpeluang mendapatkan dukungan, sementara jaringan kerja sama baru dapat membuka jalan menuju keuntungan lebih besar.

Beberapa bidang yang dinilai cocok untuk Shio Tikus antara lain perdagangan, bisnis kuliner kreatif, layanan keuangan, hingga usaha berbasis digital.

Kemampuan mereka dalam membaca situasi menjadi modal penting untuk menciptakan peluang dan meningkatkan pemasukan.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, konsisten, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Karakter tersebut membuat mereka mampu membangun bisnis secara perlahan namun stabil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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