Tak Banyak Bicara, Tapi Beruntung! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Kehidupan Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Berdasarkan kepercayaan dalam Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki ciri khas tertentu yang dapat menggambarkan watak seseorang. Meski demikian, karakter manusia tetap dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pilihan hidup masing-masing.

Menariknya, ada beberapa weton yang dikenal memiliki kepribadian unik. Mereka sering terlihat pendiam, sulit ditebak, atau memiliki aura misterius ketika berinteraksi dengan orang lain.

Namun di balik sikap tersebut, mereka dipercaya menyimpan sifat positif seperti ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan mencari peluang yang membuat kehidupannya berjalan lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki rezeki berlimpah meski memiliki karakter yang sulit ditebak.

1. Senin Pon Dalam perhitungan Primbon Jawa, Senin Pon memiliki jumlah neptu 11, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mudah menarik perhatian orang lain. Mereka dianggap pandai membaca situasi dan mampu menemukan peluang dalam berbagai kondisi.

Meski terkadang terlihat keras pendirian dan tidak mudah membuka diri kepada orang lain, karakter tersebut membuat mereka tidak gampang dipengaruhi.

Di balik sikap yang terkesan kuat, mereka diyakini memiliki kecerdasan, wawasan luas, dan kemampuan berpikir cepat.