Tak Banyak Bicara, Tapi Beruntung! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Kehidupan Berkecukupan

Ilustrasi weton misterius yang rezekinya berlimpah (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang.
Berdasarkan kepercayaan dalam Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki ciri khas tertentu yang dapat menggambarkan watak seseorang. Meski demikian, karakter manusia tetap dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pilihan hidup masing-masing.
Menariknya, ada beberapa weton yang dikenal memiliki kepribadian unik. Mereka sering terlihat pendiam, sulit ditebak, atau memiliki aura misterius ketika berinteraksi dengan orang lain.
Namun di balik sikap tersebut, mereka dipercaya menyimpan sifat positif seperti ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan mencari peluang yang membuat kehidupannya berjalan lebih baik.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki rezeki berlimpah meski memiliki karakter yang sulit ditebak.
Dalam perhitungan Primbon Jawa, Senin Pon memiliki jumlah neptu 11, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.
Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mudah menarik perhatian orang lain. Mereka dianggap pandai membaca situasi dan mampu menemukan peluang dalam berbagai kondisi.
Meski terkadang terlihat keras pendirian dan tidak mudah membuka diri kepada orang lain, karakter tersebut membuat mereka tidak gampang dipengaruhi.
Di balik sikap yang terkesan kuat, mereka diyakini memiliki kecerdasan, wawasan luas, dan kemampuan berpikir cepat.
Dalam urusan rezeki, Senin Pon dipercaya memiliki keberuntungan yang cukup baik. Peluang bisa datang melalui kemampuan beradaptasi, hubungan sosial, maupun keputusan yang mereka ambil dengan penuh pertimbangan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi