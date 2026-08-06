Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Bulan Ini

JawaPos.com - Pernah merasa sudah berusaha maksimal tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai harapan? Atau justru mengalami momen ketika keberuntungan datang dari arah yang tidak pernah diperkirakan?

Dalam tradisi Primbon Jawa, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan pengaruh weton kelahiran seseorang. Weton yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya memiliki karakter serta energi tertentu yang memengaruhi perjalanan hidup.

Menurut kepercayaan tersebut, ada beberapa weton yang dianggap memiliki pancaran energi positif lebih kuat pada waktu tertentu. Energi ini diyakini dapat membuka peluang baru, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, maupun keberuntungan finansial.

Namun perlu diingat, weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kesuksesan dan rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kerja keras, serta keputusan yang diambil seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube LANGIT PRIMBON, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan keberuntungan lebih besar bulan ini.

1. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Aura Spiritual yang Kuat Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton dengan energi yang istimewa dalam Primbon Jawa. Perpaduan hari Jumat yang dikenal memiliki nilai spiritual dengan pasaran Kliwon membuat weton ini dipercaya mempunyai intuisi dan kepekaan batin tinggi.

Mereka yang lahir pada Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah memahami perasaan orang lain, memiliki empati besar, dan mampu membangun kepercayaan.

Menurut kepercayaan Primbon, bulan ini menjadi waktu yang baik bagi Jumat Kliwon untuk menemukan peluang baru. Rezeki yang datang tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa kesempatan kerja, ide usaha, atau pertemuan dengan orang yang membawa pengaruh positif.

Kebaikan hati dan ketulusan disebut menjadi kekuatan utama yang membuat energi keberuntungan semakin terbuka.