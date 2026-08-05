Gemar Berbagi dan Ringan Tangan, 6 Shio Ini Disebut Paling Beruntung dalam Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Dalam berbagai budaya, termasuk tradisi Tiongkok, berbagi kepada sesama dipandang sebagai salah satu bentuk kebaikan yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan. Meski sedekah bukan jaminan seseorang menjadi kaya, banyak yang percaya bahwa kebiasaan ini dapat membuka jalan menuju keberuntungan dan rezeki.

Selain membantu mereka yang membutuhkan, sikap dermawan juga diyakini mampu memperkuat hubungan sosial, menghadirkan ketenangan batin, dan menarik berbagai peluang baik. Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut memiliki potensi memperoleh keberuntungan lebih besar ketika gemar berbagi dan melakukan kebaikan.

Dirangkum dari NauraKom, berikut enam shio yang dipercaya berpeluang menikmati rezeki lebih melimpah berkat kebiasaan bersedekah.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut, penyayang, dan mudah berempati kepada orang lain. Karakter tersebut membuat mereka senang membantu tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kebiasaan berbagi diyakini dapat memperkuat keberuntungan finansial yang telah dimiliki sehingga peluang rezeki pun semakin terbuka.

2. Shio Kambing Meski sering dianggap kurang beruntung, Shio Kambing dipercaya memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui kebiasaan berbuat baik.

Sikap dermawan dan kepedulian terhadap sesama disebut dapat menjadi salah satu jalan yang membawa keberkahan serta peluang rezeki yang lebih luas.

3. Shio Tikus Shio Tikus dikenal cerdas dan pandai memanfaatkan peluang, terutama dalam urusan keuangan. Menurut astrologi Tiongkok, mereka juga dianjurkan untuk tidak ragu berbagi kepada sesama.