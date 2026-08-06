Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 6 Zodiak Ini Disebut Beruntung Bulan Agustus

Ilustrasi terima rezeki (freepik)
JawaPos.com – Pergantian bulan sering membawa harapan baru bagi banyak orang. Bagi sebagian masyarakat yang mempercayai astrologi dan energi semesta, setiap periode tertentu dianggap memiliki peluang serta kejutan tersendiri.
Memasuki Agustus 2026, beberapa zodiak disebut akan mendapatkan energi positif yang membuka jalan bagi datangnya kabar baik. Kejutan tersebut dapat berupa peluang karier, peningkatan finansial, hubungan yang lebih baik, hingga kebahagiaan dalam kehidupan pribadi.
Berdasarkan pembacaan kartu Marcel Wen, terdapat enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang menerima kejutan istimewa di bulan Agustus.
Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut daftar zodiak yang disebut akan mendapatkan momen spesial tersebut.
1. Virgo – Berbuah Manis Setelah Perjuangan Panjang
Virgo dikenal sebagai sosok yang rajin, teliti, dan memiliki tekad kuat dalam mengejar tujuan. Mereka sering berusaha memberikan hasil terbaik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.
Meski sering memikirkan banyak hal secara berlebihan, Virgo memiliki sisi positif berupa kepedulian dan ketulusan yang membuatnya mudah mendapatkan simpati dari orang lain.
Menurut pembacaan kartu, Virgo berpotensi menerima kejutan besar pada Agustus 2025. Hal tersebut dapat berupa kabar keluarga, kesempatan memiliki sesuatu yang baru, atau rezeki yang datang di luar dugaan.
Kejutan ini dianggap sebagai hasil dari usaha dan ketekunan yang selama ini mereka lakukan.
2. Sagitarius – Peluang Baru Mulai Berdatangan
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