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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.48 WIB

Bukan Sekadar Angka, 4 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Kemakmuran dan Kesuksesan

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang percaya bahwa angka memiliki makna tertentu dalam perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu bidang yang membahas hubungan antara angka dan karakter manusia adalah numerologi.

Dalam numerologi, tanggal lahir diyakini dapat menggambarkan kecenderungan sifat, potensi, hingga cara seseorang menghadapi berbagai peluang dalam hidup.

Setiap angka tentu memiliki sisi positif dan tantangannya masing-masing. Namun, ada beberapa tanggal lahir yang sering dianggap membawa energi kuat karena dikaitkan dengan kreativitas, keberhasilan, intuisi, dan kemampuan mewujudkan tujuan.

Mereka dipercaya memiliki daya tarik alami yang membuat peluang lebih mudah datang, terutama ketika kemampuan pribadi mereka dikembangkan dengan baik.

Dilansir dari berbagai sumber numerologi, berikut empat tanggal lahir yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan potensi besar dalam kehidupan.

1. Tanggal 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 dikenal memiliki karakter kreatif dan kemampuan komunikasi yang kuat.

Dalam numerologi, angka 3 sering dikaitkan dengan ekspresi diri, optimisme, serta kemampuan menciptakan suasana positif di sekitarnya.

Mereka biasanya mudah menarik perhatian karena memiliki cara unik dalam menyampaikan ide dan menunjukkan bakat.

Tidak jarang pemilik tanggal lahir ini memiliki kemampuan dalam bidang seni, komunikasi, hiburan, atau pekerjaan yang membutuhkan kreativitas.

Sikap ceria dan penuh energi membuat mereka sering menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

Keberuntungan mereka dipercaya muncul ketika mampu memanfaatkan bakat alami dan berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

2. Tanggal 8

Tanggal lahir 8 sering dianggap sebagai salah satu angka kuat dalam numerologi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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