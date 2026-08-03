Bukan Cuma Kaya Sendiri, 7 Shio Ini Diyakini Membawa Kemakmuran untuk Keluarga

JawaPos.com – Dalam setiap keluarga, sering kali ada sosok yang dikenal sebagai penopang ekonomi sekaligus pembawa keberuntungan. Berkat kerja keras, kecerdasan, dan ketekunannya, mereka mampu membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki bakat alami dalam menarik peluang finansial serta membangun kemapanan. Mereka tidak hanya berjuang demi kepentingan pribadi, tetapi juga berupaya menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya.

Menurut pandangan tersebut, karakter seperti ketekunan, kecerdikan, kepemimpinan, hingga kemampuan membaca peluang menjadi faktor yang membuat shio tertentu sering dikaitkan dengan kelimpahan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki potensi menjadi pembawa rezeki dan kemakmuran bagi keluarganya.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dalam mengatur strategi dan mengelola keuangan. Mereka piawai melihat peluang yang sering kali luput dari perhatian orang lain.

Dalam kehidupan keluarga, pemilik shio ini kerap menjadi sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi memberikan kontribusi besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

Kemampuan memanfaatkan relasi, ide kreatif, hingga peluang usaha membuat mereka mampu menciptakan sumber penghasilan yang stabil dan terus berkembang.

2. Shio Kerbau Kerbau identik dengan kerja keras, ketekunan, dan konsistensi. Rezeki yang diperoleh biasanya tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menghasilkan kestabilan.

Mereka dikenal rela berkorban demi keluarga dan tidak ragu memikul tanggung jawab besar demi menjaga kesejahteraan orang-orang tercinta.